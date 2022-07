Lazović: Nećemo odustati od predloga da Zoran Lutovac bude predsednik Parlamenta

Budući poslanik Radomir Lazović, iz "Ne davimo Beograd", rekao je danas novinarima u Skupštini da nisu odustali od predloga da kandidat za potpredsednika parlamenta u ime grupe poslanika Narodne stranke, DS, Zajedno i Ne davimo Beograd bude predsednik demokrata Zoran Lutovac.

"Od predloga nismo odustali jer smatramo da je to važno da bi opozicija bila dobro predstavljena u parlamentu", rekao je Lazović. On je rekao i da se, između ostalog, broj potpredsednika novog saziva parlamenta utvrđuje pre konstitutivne sednice. Žao mu je, kaže, što danas nije došlo do dogovora o tome, ali da se nada da će se taj dogovor postići sutra. Lazović je naveo i da parlament ima važnu komponentu, a to je uloga opozicije u njegovom radu, te da je značajno