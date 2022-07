Zašto Geneks ne može da se proda: Ni sa oborenom cenom nema kupca, struka objašnjava u čemu je problem

Zapadna kapija Beograda, kula Geneks i posle više od decenije od kako je ponuđena na doboš i dalje nema kupca. Uprkos obaranju početne cene od dve milijarde na 1,46 milijardi dinara, procena struke je da su i sada male šanse da će da se proda. Ono što bi moglo da zainteresuje kupce jeste da se kula najpre dovede u funkcionalno stanje a zatim ponudi kao novi proizvod.

- Geneks ne može da se proda iz milion i jednog razloga. Prvenstveno zbog stanja na terenu, zbog organizacije prostora, zbog nefunkcionalnosti. U proceniteljskoj teoriji to se zove najbolja i najisplativija namena, što ova kula sigurno nije. Ona prvo treba da se dovede do toga - kaže za "Blic Biznis" procenitelj Milić Đoković. On objašnjava da ukoliko zgrada ostane u ovakvom stanju, teško da će naći kupca. Prema njegovim rečima, zgrada mora kompletno i adekvatno da