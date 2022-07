Na Horgošu se čeka do 9 sati, na Batrovcima 7 sati

Procenjuje se da će oko 800.000 vozila ovog vikenda proći auto-putevima kroz Srbiju – što stranaca koji su u tranzitu, što naših državljana koji idu na odmor. Da su gužve na putevima potvrđuje i stanje na granicama ovog jutra - najduže se čeka na Horgošu i Batrovcima.

I ovoga jutra (6.00) velike gužve na graničnim prelazima. Najveće i dalje na Horgošu gde se na prelazak mađarsko-srpske granice čeka i do 9 sati. Na Batrovcima na prelazak hrvatsko-srpske granice ukupno 6 do 7 sati, a na Preševu oko sat i po. Na Gostunu zadržavanja su do pola sata, a na Gradini samo na izlazu do 40 minuta. Iz Agencije za bezbednost saobraćaja savetuju svima koji kreću na odmor da dobro isplaniraju put i provere stanje na granicama, da sedam dana