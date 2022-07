Vučić: Molim i Albance i Srbe da sačuvamo mir, ali predaje neće biti – Srbija će pobediti

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare da je situacija za naš narod na KiM veoma komplikovana i složena. Molim ih za mir, kumim ih za mir, ukoliko ne čuju Srbija će pobediti. Molim i Albance i Srbe da sačuvamo mir, rekao je Vučić.

12:59 Izveštaj Milice Milosavljević "Za mene postoji samo jedna radost, otvaranje fabrika, za to je potreban mir" "Za mene postoji samo jedna radost, otvaranje fabrika i za to je potreban mir", rekao je Vučić. Da su suverena država imali bi zastavu UN, nisu, dodaje predsednik Srbije, osvrćući se na incidente na KiM. Ovo nije zemlja koja želi sukobe, ali nije zemlja koju ćete lako da porazite kao u vreme Miloševića i