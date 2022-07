Ženska fudbalska reprezentacija Engleske osvojila titulu prvaka Evrope (VIDEO)

Ženska reprezentacija Engleske osvojila je Evropsko prvenstvo u fudbalu, pošto je u finalu posle produžetaka pobedila Nemačku rezultatom 2:1 (1:1, 0:0).

Pobedonosni gol za domaćina šampionata postigla je napadačica Mančester sitija Kloi Keli u 110. minutu, koja je nakon kornera i gužve u šesnaestercu odbijenu loptu ubacila u mrežu. Posle prvog dela igre u kojem nije bilo puno prilika, Engleska je povela pogotkom Ele Toni u 62. minutu, a izjednačila je Lina Magul u 79. minutu. Ovo je prvi trofej engleske ženske reprezentacije sa velikih takmičenja. Well, you don’t see this every day on a football pitch. 😂 #WEURO2022