Orlovi sa Kipra poleću ka Evrobasketu – Jokić je tu, Grci bez Janisa

Sputnik pre 4 sati
Orlovi sa Kipra poleću ka Evrobasketu – Jokić je tu, Grci bez Janisa

Dosta je bilo skrivanja i mečeva iza „zatvorenih vrata“. Košarkaška reprezentacija Srbije koja je u Beogradu odigrala dva prijateljska susreta zatvorena za javnost, odigraće u kiparskom Limasolu od 19 sati i 30 minuta meč protiv Grčke uz direktan prenos na RTS 1. Osim Grčke, Srbija će igrati i protiv domaće selekcije, tu je i četvrti učesnik Izrael.

Orlove će na parketu predvoditi Nikola Jokić i kapiten Bogdan Bogdanović, dok će Heleni biti lišeni usluga svog najboljeg igrača Janisa Adetokumba, te je jasno ko je favorit u pomenutom dvoboju. Selektor Svetislav Pešić poveo je put Limasola više od predviđenih 12 za Evrobasket, te će na delu videti na koga može da računa za kraj avgusta. U Beogradu su ostali Alen Smailagić i Uroš Trifunović, dok su put Kipra krenuli: Aleksa Avramović, Stefan Jović,
