Blinken: Ruske akcije oko Zaporožja vrhunac neodgovornosti

NJUJORK - Američki državni sekretar Entoni Blinken nazvao je ruske akcije oko najveće ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje "vrhuncem neodgovornosti", optužujući Moskvu da je koristi kao "nuklearni štit" u napadima na ukrajinske snage.

Vašington je duboko zabrinut što Moskva sada koristi nuklearnu elektranu kao vojnu bazu i puca na ukrajinske snage iz okoline, rekao je Blinken novinarima u Njujorku, preneo je Rojters. "Naravno da Ukrajinci ne mogu da uzvrate vatru da ne bi došlo do strašne nesreće u nuklearnoj elektrani", rekao je on. Akcije Rusije prevazišle su korišćenje "ljudskog štita", rekao je Blinken, nazvavši to "nuklearnim štitom". Rusija je 20. jula optužila Ukrajinu da je ispalila dva