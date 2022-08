Vremenska prognoza 5. avgust

Sunčano, poneki oblak samo iznad planinskih predela. Ujutru temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Nad Beogradom vedro nebo, uz 35 stepeni u najtoplijem delu dana.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.08.2022. Petak: Sunčano i veoma toplo uz slab razvoj dnevne oblačnosti u planinskim predelima. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. Uporozenja: Tmax ≥ 35 stepeni, verovatnoća 95%. 06.08.2022. Subota: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 21, najviša