Bez vode deo Bulevara Evrope, bez struje ulice u Veterniku, Čeneju, Sremskim Karlovcima i Rakovcu

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži bez vode će od 9 do 14 sati biti deo Bulevara Evrope (od Ulice Laze Nančića do Ulice Đorđa Magaraševića), dok će od 8 do 16 sati bez vode biti deo Ulice Stanoja Stanojevića (br. 16, 18 i 20).

Postoji mogućnost da će u toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena. Zbog radova na električnoj mreži bez struje će od 8.30 do 10.30 sati biti ulice Dragoslava Srejovića 15a-29, 2-12; Sofije Pasković 1-31, 6-34; Judite Šalago 1-9 i Vase Jagazovića 23 u Veterniku. Bez struje će od 8 do 11.30 sati biti salaši Vlaović, Brzakovi, Čestić, Popović, Rakić, Đurđević, Štrand, Eva i Tenen kao i ulice Vuka Karadžića 54-61 do