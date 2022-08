(Video) Policija ga oborila na zemlju i stavila mu lisice: Ovako je uhapšen nasilnik iz Zemuna čiji je snimak zgrozio Srbiju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu identifikovali su i uhapsili M.K. (32) zbog sumnja da je izvršio krivična dela iznuda i nasilničko ponašanje.

Kako se sumnja, on je sinoć oko 22 časa na teritoriji Zemuna, maltretirao i fizički nasrnuo na dvojicu mladića, i od jednog iznudio novac u iznosu od 50 evra, saopšteno je iz MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je ranije danas da je odredilo zadržavanje osumnjičenom zbog iznude i nasilničkog ponašanja.