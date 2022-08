Stefanović (SSP): Orlić još uvek ne može da odvoji državno i partijsko

Beta pre 1 sat

Potpredsednik Skupštine Srbije i Stranke slobode i pravde Borko Stefanović ocenio je danas da izjava predsednika parlamenta Vladimira Orlića, da će Skupština sprovoditi politiku koju predstavlja predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić, "ponovo pokazuje da on još ne može da odvoji državno i partijsko".

Stefanović je za portal Nova.rs kazao da parlament ne može da bude izvršni organ bilo koje stranke i da bi to "u najmanju ruku bilo protivustavno".

"Skupština je kreator narodne volje. U Skupštini se donose zakoni i drugi propisi po volji naroda, odnosno većine građana Srbije. Ima kontrolnu funkciju. Naravno da nema sumnje da SNS ima većinu u Skupštini, ali to ne znači da je Skupština izvršni organ stranke ili njene politike. Mislim da je gospodin Orlić pogrešio", ocenio je Stefanović.

Po njegovim rečima, opozicija u Srbiji predstavlja značajan broj građana i naveo da je njena dužnost da u parlamentu daje kvalitetne predloge zakona i druge akte i da argumentovano kritikuje vlast.

"To će i činiti. Mislim da su građani zato i glasali za opoziciju da se bori za njihove interese, a ne da konstatuje da SNS ima većinu. Građani su izašli na izbore da bi se izborili za svoja prava i bolji život. Na nama je da to i učinimo i Skupštinu vratimo narodu. To neće biti jednostavno i lako", kazao je Stefanović.

Orlić je ranije danas za TV Hepi izjavio da će se u Skupštini sprovoditi politika koju predstavlja predsednik države i SNS, "jer se tako pokazuje uvažavanje narodne volje".

"Postoji nesporna parlamentarna većina. To je ono za šta je narod glasao i kakva politika da se sprovodi u narednom periodu. Nema tu nikakvih dilema šta ko da očekuje, to je politika koja će u našoj Skupštini da se sprovodi", rekao je Orlić.

(Beta, 08.07.2022)