Za izalazak sa Kosova najviše se i dalje čeka na prelazu Merdare

Na prelazima Kosova i Srbije i dalje ima kolona vozila, a najduža je na Merdaru, oko kilometar.

Prema podacima Nacionalnog centra za rukovođenje granicom danas u 10.30 za ulazak na Kosovo na prelazu Merdare čekalo se od pet do deset minuta, a na izlaz do dva sata. Na prelazu Bela zemlja za ulaz na Kosovo čeka se do 10 minuta, na izlaz 20 minuta, a kolona je duga do 100 metara. Na prelazu Mučibaba kolone vozila duge su oko 50 metara i na ulazu i na izlazu čekaju do 15 minuta. Za ulazak na Kosovo na prelazu Mutivoda čeka se od pet do deset minuta, a 20 do 30