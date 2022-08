Šef Kancelarije za borbu protiv narkotika tvrdi: Srbi preuzeli prevlast nad tržištem kokaina u Austriji

Kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana, pre svega Srbi, preuzeli su prevlast nad tržištem kokaina u Austriji, tvrdi Daniel Lihteneger, šef Kanelarije za borbu protiv narkotika Savezne kriminalističke službe Austrije.

Lihteneger je, za austrijski javni servis ORF, rekao da se prodaja kokaina preselila na internet, to jest darknet, mesendžer servise i društvene mreže. "Ono što se može pročitati, crno na belo pokazuje potencijal kriminalnih grupa, koje ne prezaju ni od čega", objasnio je on. Ističe da se promenilo i to da više kriminalne grupe iz Afrike ne drže prevlast nad trgovinom kokaina, već grupe sa Zapadnog Balkana. "Pre svega, Srbi su tu prvi", tvrdi brigadir austrijske