U Kini otkriven novi virus, zaraženo 35 ljudi

Novi tip henipavirusa životinjskog porekla, Langia henipavirus, koji može da zarazi ljude, pronađen je u istočnoj kineskoj provinciji Šandong i centralnokineskoj provinciji Henan, a do sada je zarazio 35 ljudi u dve provincije, navodi se u članku objavljenom u časopisu New England Journal of Medicine (NEJM) od strane naučnika iz Kine i Singapura. Novi tip henipavirusa pronađen je u uzorcima brisa grla kod febrilnih pacijenata u istočnoj Kini sa istorijom kontakta