Prepodnevno sunce bi mogli pokvariti popodnevni oblaci...

NOVI SAD: Veći deo dana suvo sa dužim sunčanim periodima uz lokalni razvoj oblaka popodne. Vetar slab do umeren severni. Pritisak malo iznad normale. Temperatura od 18 do 29 stepeni. Uveče suvo. VOJVODINA: Na jugu Vojvodine ponegde kiša, a na severu razvedravanje koje se širi na celu Vojvodinu uz duže sunčane periode tokom dana i bez velike vrućine, ali sparno. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren severni. Pritisak malo iznad normale.