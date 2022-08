Mask prodao akcije Tesle za 6,9 milijardi dolara iz straha da će ipak morati da kupi Tviter

Američki milijarder Ilon Mask prodao je akcije "Tesle" za 6,9 milijardi dolara, što je najveća prodaja do sada, da bi, kako kaže, izbegao rasprodaju akcija tog proizvođača električnih vozila u poslednjem trenutku, u slučaju da bude primoran da nastavi sporazum o kupovini Tvitera.

Glavni izvršni direktor "Tesle" je prodao oko 7,92 miliona akcija 5. avgusta, prema brojnim regulatornim podnescima koji su objavljeni nakon zatvaranja Njujorške berze u utorak, izveštava "Blumberg". Yes. In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock. — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022 Povodom spekulacija o razlozima otuđenja