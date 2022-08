U većem delu Srbije oblačno, mestimično kiša, do 29 °C

NOVI SAD - Na severu Srbije danas pre podne pretežno sunčano, posle podne umerena oblačnost, a u ostalim krajevima umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prestanak padavina uveče.

Jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Vetar slab i umeren, na severu ponegde i jak, severni i severozapadni, saopštio je RHMZ. U Novom Sadu tokom jutra umereno oblačno, još ponegde je moguća kratkotrajna kiša, a tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 17 do 19, najviša dnevna oko 26 stepeni. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. U Srbiji do petka promenljivo oblačno, u većini mesta suvo