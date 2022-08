Mladić izlazio iz autobusa, pokupio ga auto: Saobraćajna nesreća kod Sremske Mitrovice

Tinejdžer (19) povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 15 časova u mestu Jarkovo kod Sremske Mitrovice.

Kako Kurir nezvanično saznaje, mladić je izlazio iz autobusa kada je na njega naleteo automobil. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) - Kola su okrznula i oborila mladića, pa je on vozilom hitne pomoći odvezen na dalje preglede i dijagnostiku. Pukom srećom, zadobio je samo lake povrede- navodi naš izvor. Kurir.rs Kurir