Otišao je do toaleta i tada mu se gubi svaki trag: Goran nestao tokom obeležavanja "Oluje" u Novom Sadu

Goran Džunić, 48-godišnji Kikinđanin, nestao je tokom obeležavanja "Oluje", 4. avgusta na Trgu slobode u Novom Sadu.

On je na sebi imao belo-plavu majicu na pruge, plavu trenerku i zelene patike, visok je 170 cm, težak 60 kg i ima kosu i oči braon boje. - On je otišao do toaleta u hotel "Vojvodina" i tada mu se gubi svaki trag. Potrebna nam je pomoć policije kako bi se kamere u hotelu vratile na taj datum, da vidimo šta se zapravo desilo - rekao je za NSuživo rođeni brat nestalog Gorana.