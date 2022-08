Da li je dostavljač Wolta morao da dobije otkaz zbog SMS poruke: Sve zavisi od njegovog ugovora

Ono što je sasvim sigurno je da kuriri, dostavljači i bilo ko od nas ne može da upotrebljava lične podatke koje je saznao u vršenju posla, na bilo koji drugi način od onog za koji je to predviđeno.

Nema nikakve sumnje da je to nezakonito postupanje i kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ocenio je za naš list Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, komentarišući postupak kompanije Volt koja je otkazala ugovor o radu dostavljaču koji je klijentkinji poslao privatnu SMS poruku dan nakon što joj je dostavio večeru. – To deluje simpatično, ali nije. Volt je u ovom slučaju u pravu. To su podaci o ličnosti koje dostavljači dobijaju da