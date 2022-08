Ubistvo u parku u Kraljevu, počinilac odmah uhapšen

Policija u Kraljevu uhapsila je M. T. (1998) iz tog grada zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je noćas, na igralištu između zgrada u kraljevačkom naselju Moše Pijade, nakon kraće rasprave, ubo nožem u grudi dvadesettrogodišnjeg muškarca, koji je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici. Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i uhapsila, prenosi Tanjug. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu,