Neviđeni skandal u Humskoj! Bivši fudbaler Zvezde napao fotoreportera (VIDEO)

NAKON susreta Partizana i AEK-a u okviru kvalifikacijaa za Ligu Evrope, bivši reprezentativac Srbije i član Crvene zvezde, a sada igrač Kiprana - Nenad Tomović, napao je jednog od fotoreportera na stadionu u Humskoj.

Foto: Printskrin Na snimku se jasno vidi kako se Tomović u punom trku zatrčao na drugu stranu terena i došao do predstavnika medija, a onda ga je u besu nasilno gurnu na atletsku stazu, dok je pomenuti fotoreporter potom završio na podu. Defanzivac je od 2006. do 2009. godine branio boje Crvene zvezde, odigrao je i 22 utakmice za našu nacionalnu selekciju, a u AEK-u je od prošle godine.