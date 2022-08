Film i Holivud: Preminula glumica En Heč, ali je na aparatima za održavanje kako bi donirali njene organe

BBC News pre 46 minuta

Reuters En Heč je bila nominovana za neke od najznačajnijih glumačkih nagrada kao što su Emi i Tomi

Američka glumica En Heč je pravno mrtva, ali će ostati na aparatima za održavanje kako bi se omogućila moguća donacija organa, rekao je njen predstavnik.

Ova 53-godišnjakinja je nedelju dana bila u komi nakon što je automobilom udarila u kuću u Los Anđelesu.

„Danas smo izgubili svetlost, ljubaznu i najradosniju dušu", navodi se u saopštenju njene porodice u petak.

Heč, majka dvoje dece, glumila je u mnogim filmovima, među kojima Vulkan, Doni Brasko i u rimejku Psiha iz 1998.

Glumica je imala težak udes kada je automobilom udarila u kuću, a potom se vozilo zapalilo.

Više desetina vatrogasaca je sat vremena gasilo požar.

Pored opekotina, glumica je zadobila i tešku povredu mozga i bila je stavljena na aparate u bolnici, saopštila je njena porodica.

Njen predstavnik za štampu je rekao da je glumica „zakonski mrtva", ali je dodao da će privremeno ostati na aparatima za održavanje rada srca kako bi se utvrdilo da li bi neki njeni organi mogli da budu donirani.

„En će nam mnogo nedostajati, ali će nastaviti da živi kroz prelepe sinove, njen kultni i strastveni rad. Njena hrabrost će uvek imati trajan uticaj", navodi se u izjavi njene porodice.

Getty Images Heč i Džoni Dep u filmu Doni Brasko koji je premijerno prikazan 1997. godine

Heč je rođena 1969. godine u Ohaju i njena porodica se mnogo puta selila tokom njenog detinjstva.

Kada je imala 13 godina, njen otac je umro od side, a kasnije je u memoarima iz 2001. godine otkrila da ju je više puta silovao kao dete.

U intervjuima koji su promovisali knjigu, rekla je da je zlostavljanje dovelo do toga da je bila „luda" tokom prvih 31 godina života i da je stvorila svet mašte, koji je nazvala „Četvrta dimenzija", kako bi se osećala sigurno.

Tri meseca posle očeve smrti, njen brat je poginuo u saobraćajnoj nesreći, a verovalo se da je počinio samoubistvo.

Njena majka je osporila i tvrdnje o samoubistvu i zlostavljanju ćerke i njih dve su se potom otuđile.

Getty Images En Heč

Nakon što se preselila u Čikago, lovac na talente je primetio Heč u školskoj predstavi.

Probila se u filmskoj industriji ulogom u sapunici Drugi svet 1980-ih, a uloga bliznakinje donela joj je nekoliko nagrada.

Širu popularnost stekla je krajem 1990-ih, glumeći Megi u kriminalističkoj drami Doni Brasko, zajedno sa Džonijem Depom.

U potonjem intervjuu poznatom američkom TV voditelju Lariju Kingu, rekla je da je rad sa Depom bio raj.

Igrala je Ejmi Barns, geološkinju i seizmološkinju u filmu Vulkan, zajedno sa Tomijem Li Džonsom, dok je u kultnom filmu I Know What You Did Last Summer (Znam šta si radio prošlog leta) glumila Melisu „Misi" Igan.

Getty Images Heč (u sredini) sa koleginicama Sandrom Oh i Ališijom Silverstoun na premijeri njihovog filma Catfight 2017.

Igrala je i u akcionoj komediji Six Days, Seven Nights (Šest dana, sedam noći) i dramskom trileru Return to Paradise (Povratak u raj), a potom je tumačila lik Merion Krejn u rimejku klasik trilera Psiho, reditelja Gasa Van Senta.

Do 1997. godine zabavljala se sa muškarcima, ali je tada započela vezu sa poznatom američkom TV voditeljkom Elen Dedženeris.

Govorile su da će se venčati, odnosno stvoriti građansku zajednicu ako istopolni brak bude odobren u Vermontu, ali su se rastale tri godine kasnije.

Heč je kasnije imala mentalne probleme i navodno je uzimala droge.

Zabeležen je i incident kada hospitalizovana nakon što je parkirala automobil na autoputu u Kaliforniji i otišla u pustinju.

Heč se 2001. godine udala za Kolija Lafuna, snimatelja kog je upoznala na stend-ap turneji Elen Dedženeris.

Dobili su sina, a skoro šest godina kasnije su se razveli.

Ona je navodno napustila muža zbog kolege iz filma Men in Trees (Muškarci u drveću) Džejmsa Tapera, da bi 2008. godine njen predstavnik potvrdio da je glumica trudna i potom je rodila drugog sina.

Par se razveo 2018.

Getty Images Heč i Sigurni Viver su glumile u filmovima Rampart i Cedar Rapids

Početkom 2000-ih, Heč je manje glumila u blokbasterima, a više je prihvatala uloge u nezavisnim i hvaljenim filmovima, kao što su drama Birth (Rođenje) i komedija Spread i Cedar Rapids iz 2011. o naivnoj agentkinji za osiguranje kojoj će službeni put u Ajovu promeniti život.

Bila je nominovana za nagradu Emi za ulogu Rouene Loson u TV filmu Gracie's Choice iz 2004. godine, o tinejdžerki koja pokušava sama da podigne braću i sestre nakon što je njihova majka narkomanka poslata u zatvor.

Iste godine je nominovana za najbolju glumicu na dodeli nagrada Toni za ulou u Twentieth Century (Dvadeseti vek), u paru sa Alekom Boldvinom.

(BBC News, 08.13.2022)