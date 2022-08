Čovek koji je očistio ulice od demona! Za ovog muškarca tvrde da je ubio monstruma sa cetinja: Ulicu da ti daju junače! (foto)

Društvene mreže su se usijale od sinoć od informacije da je Vuka Borilovića, u krvavom piru na Cetinju, zaustavio navodno sugrađanin N.K.

Borilović je oko 16 sati ubio 11 ljudi, a ranio još četvoro, od čega je troje u životnoj opasnosti. View this post on Instagram A post shared by Podgoricke Fore (@pg_forass) Na Instagram profilu pg_forass objavljena je fotografija muškarca za koga se tvrdi da je ubio Borilovića, a u komentarima ljudi mu pružaju podršku. - Čovjek koji je očistio cetinjiske ulice od demona! Heroj, junak! Spasio si nekoliko života danas! Ta ulica da dobije ime po tebi! Zatvor nije za