Vremenske nepogode tokom vikenda, sledeće nedelje ponovo tropske vrućine

U Srbiji se u zapadnim, centralnim i južnim predelima u drugom delu dana očekuju intenzivnije, kratkotrajne vremenske nepogode, pljuskovi s grmljavinom i gradom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Veća količina padavina se očekuje i sutra na jugu i jugoistoku.

Prema prognozi RHMZ-a, danas i sutra se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom i gradom u zapadnim, centralnim i južnim predelima zemlje. U drugom delu dana doći će do intenziviranja padavina. Veća količina padavina očekuje se sutra i na jugu i jugoistoku. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni, na istoku i do 28 stepeni. Vodostaji ispod niskih plovidbenih nivoa Na