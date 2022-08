"LAST MINUTE: i nedeljom u Travelland-u: Specijalna ponuda za Egejsku regiju Turske. Za dete gratis avio karta!"

Kada kažemo LAST MINUTE ponuda mislimo na poslednja mesta za odmor u Turskoj i to po sniženim cenama u avgustu. Evo gde tu ponudu možete i pronaći.

U Tursku se ide zbog prelepih plaža ali i zbog dobro poznate usluge turskih domaćina. Hoteli na samoj obali, all inclusive usluga, odlična hrana, čisto more, šoping.....Samo su neki od razloga zašto se ovog leta traži mesto više za odmor u egejskoj ili antalijskoj regiji. Travelland agencija nudi čarter letove za obe regije. Specijalne cene za poslednja mesta odnose se na aranžmane sa 11 i 10 noćenja uz all inclusive uslugu za termine: 23.8 - 3.9.2022. i 27.8 -