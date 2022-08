Mekinro ponovo brani Novaka: Moje lično mišljenje je da je to sr**e!

Kako stvari stoje, Novak neće nastupati na još jednom Gren slemu u sezoni jer i dalje na snazi stoje pravila kada su SAD u pitanju da nevakcinisani stranci ne mogu da uđu u zemlju.

To je izuzetno zasmetalo Džonu Mekinrou, jednom od najboljih tenisera u istoriji sporta. „Pre svega, mislim da je sve to sra**e. Mislim da bi trebalo da mu bude dozvoljeno da igra. To je moje lično mišljenje, a ja sam vakcinisan, primio sam i buster dozu. Te stvari zavise od osobe do osobe. Da sam on, a nisam on – on je osvojio mnogo više slemova nego ja jer je pronašao pravi način u sebi da to i ostvari, što malo ko može u bilo kom sportu da kaže za sebe da je