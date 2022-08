Bekić: Za mesec dana u kovid ambulanti na Savskom vencu pregledano 5.000 osoba

Direktor Doma zdravlja Savski venac Zoran Bekić izjavio je danas da je u prethodnih mesec dana u kovid ambulantama tog doma zdravlja pregledano oko 5.000 osoba, od kojih su polovina bili prvi pregledi, a 45 odsto pregledanih su bili pozitivni na korona virus.

Bekić, koji je i koordinator procesa imunizacije u Beogradu, je za RTS izjavio da su među pozitivnim na korona virus „zastupljene sve starosne grupe“, od kojih je oko 20 odsto onih u petoj i šestoj deceniji života. On je dodao da očekuje da će do kraja avgusta doći do blagog pada broja inficiranih ali da se nakon povratka ljudi sa godišnjih odmora, početkom septembra očekuje da dođe do skoka broja novih slučajeva. „Svi oni građani koji su prvu, drugu i treću dozu