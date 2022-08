Srbi sve češće slučajno otkrivaju uvećanu slezinu! Zna se od čega je to posledica! Lekari sve objasnili

Promenu veličine ovog organa ljudi spolja i ne primete, nemaju nikakve simptome, već za to saznaju tokom pregleda

Na kontrolnim sistematskim pregledima i kod dece i kod odraslih sve je češće primetno blago uvećanje slezine, koje kod nekih traje i mesecima, i to uvek posle preležanih virusnih infekcija, pa i koronavirusa. Studija koju je objavio NCBI (National Center for Biotechnology Information) pokazuje da veličina slezine može da bude blago do umereno uvećana u prvim fazama infekcije, kao i da je ovo povećanje u korelaciji sa ocenom težine preležanog virusa korone.