Haubica „Nora” je najveća snaga Vojske Srbije, naoružana bespilotna letelica „Pegaz” stiže u septembru

Samohodna haubica „Nora” je najveća snaga srpske vojske, konstatovao je danas predsednik Aleksandar Vučić, obilazeći novo naoružanje i vojne opreme na Vojnoj akademiji, gde su mu oficiri i vojnici potvrdili da su veoma zadovoljni najavom povećanja plata u vojsci za 25 odsto.

Predsednik je na prikazu prvo obišao upravo „Noru”, samohodnu haubicu 155 milimetara, konstatujući da je to „naša najveća snaga”. Predstavnici Vojske i Ministarstva odbrane su ga informisali da nedostaje da se proizvede još šest „Nora”, do ukupno 36. To bi bilo po 18 oruđa za dva diviziona, kako je i predviđeno. „Haubica 155 mm je najmoćnije oružje, to je trenutno najtraženiji kalibar i oružje na ukrajinskom ratištu, tamo gde je potrebno za dalekometnu paljbu.