Veliki uspeh Sinančevića Srpski atletičar osvojio srebro na EP u Minhenu!

Srpski atletičar Armin Sinančević osvojio je srebrnu medalju u disciplini bacanje kugle na Evropskom prvenstvu u Minhenu.

Sinančević je do velikog uspeha došao sa rezultatom hicem od 21,39 koji je ostvario u petoj seriji, do koje je držao treću poziciju. U večerašnjem finalu nastupio je još jedan naš atletičar i to Asmir Kolašinac koji je sa hicem 20,14, koji mu je bio najbolji računajući i kvalifikacije, zauzeo 8. mesto. Zlatna medalja pripala je Hrvatu Filipu Mihaljeviću a zaslužio ju je hicem od 21, 88 iz šeste serije, mada bi mu najsjajnije odličje doneo čak i hitac iz četvrte