Auto se kretao velikom brzinom Bulevarom oslobođenja pred tragediju: Vatra krenula od gepeka, strašni snimci s uviđaja?! (video)

Pre kobnog udara u banderu automobil se kretao velikom brzinom Bulevarom oslobođenja, ispričali su očevici tragedije.

Plamen, koji je, kako se pretpostavlja, izbio nakon što je eksplodirala plinska boca, krenuo je od gepeka. Jedna osoba je poginula u stravičnom udesu koji se večeras oko 22.30 sati dogodio na Bulevaru oslobođenja, u blizini Trošarine u Beogradu kada je vozač izgubio kontrolu nad automobilom "golf 5". Bandera u koju je automobil udario potpuno je isečena, što govori o silini udarca.