Jedno dete iz Srbije u Bugarskoj operisano četiri puta, moguće nove intervencije

Doktor bolnice "Pirogov" Valeti Dmitrov rekao je na jutarnjoj konferenciji da su deca povređena u prevrtanju autobusa iz Srbije dobro i stabilno, ali da je jedno dete u ponedeljak imalo četiri operacije. „Naš stav je da ne treba da se kaže koja deca su u pitanju kako bismo bili maksimalno profesionalni.

Jedno dete je imalo još jednu operaciju sinoć, a razgovaraćemo da li će biti potrebna još jedna. Deca se osećaju dobro i to je ono što je najbitnije. Operacije su završene uspešno. Ona nisu u životnoj opasnosti, ali u ovom momentu oni ostaju u Sofiji. Najvažnije je da su oni dobro i stabilno“, rekao je Dmitrov, prenosi Nova.rs. Upitan da li može da objasni o kakvim se operacijama radi, on je naglasio da zbog etike ne može to da kaže ali je ponovio da su bile četiri