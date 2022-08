Gutereš doputovao u Ukrajinu: Sastaje se sa Zelenskim i Erdoganom

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš doputovao je u danas Lavov gde će 18. avgusta učestvuovati na trilateralnom sastanku sa predsednicima Ukrajine Vladimirom Zelenskim i Turske Redžepom Tajipom Erdoganom javlja Ukrinform, pozivajući se na objavu portparola UN na Tviteru.

Osim najave sutrašnjeg trilateralnog sastanka u tvitu nije navedeno više detalja. . @antonioguterres arrived Lviv where, tomorrow, he will meet @ZelenskyyUa & @RTErdogan. pic.twitter.com/PC1tBbXOF6 Portparol generalnog sekretara Stefan Dužarik saopštio je u sredu na brifingu za medije da će Gutereš doputovati u Ukrajinu na poziv predsednika Zelenskog. Gutereš će, kako je ranije javio Ukrinform, posetiti crnomorsku luku Odesu, iz koje je nastavljen izvoz žitarica u