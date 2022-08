Apel Bahara konačno urodio plodom, ministar pomogao Makabiju pred Zvezdu!

Makabi iz Haife ostvario je sinoć veliku pobedu nad Crvenom zvezdom u prvom meču plejofa za Ligu šampiona.

Izraelci su slavili rezultatom 3:2, da bi nakon utakmice Barak Bahar napomenuo da njegova ekipa jedina u Evropi nema mogućnost da pomeri prvenstvenu utakmicu između dve evropske. Sada se i to promenilo, izraelski mediji prenose da je na insistiranje ministra za sport Hilija Trupera lično direktor lige odobrio pomeranje utakmice između Makabija i Bnei Sakina koja je trebalo da se odigra ovog vikenda. Na to je pristao i Makabijev rival, no sada se u pitanje dovodi