Susret Dončića i Đokovića obišao internet (VIDEO)

Novak Đoković je svojim prisustvom na prijateljskoj utakmici Slovenije i Srbije koja je odigrana u Stožicama izazvao veliko oduševljenje, a od njega nije mogao da pobegne ni Luka Dončić.

Slovenci su protiv izabranika Svetislava Pešića slavili sa 97:92 nakon produžetka uz sjajnu partiju zvezde Dalas Maveriksa, koji je ubacio 34 poena i predvodio svoju ekipu do trijumfa. Jedan od najboljih košarkaša sveta i prva zvezda reprezentacije Slovenije iskoristio je priliku nakon poslednjeg zvuka sirene da proćaska sa Novakom, a koliko mu je to značilo bilo je vidljivo po Dončićevom ponašanju. Just @DjokerNole and @luka7doncic sharing some thoughts. 🔥