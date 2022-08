"Temeljni ugovor je razlog": Abazović uoči sednice o glasanju o nepoverenju njegovoj Vladi: Donete su istorijske odluke

Poslanici Skupštine Crne Gore danas se, na inicijativu pet stranaka predvođenih Demokratskom partijom socijalista (DPS) Mila Ðukanovića, izjašnjavaju o predlogu za izglasavanje nepoverenja vladi Dritana Abazovića.

Abazović je uoči sednice rekao da je Vlada Crne Gore „donela istorijske odluke“, a da će se to „tek videti“. - Ako neko misli da treba ići u destabilizaciju, širiti mržnju prema verakim zajednicama, ne mogu da osporim to mišljenje - kazao je Abazović. Kako je rekao, njegova vlada radila je na promociji "građanske Crne Gore". - To smeta nekim opcijama koji su navikli na drugačije. Balkan je mesto gde ljudi žele da drže stvari pod tepihom, ja sam tepih okrenuo