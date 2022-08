Ivana Vuleta: Na ovo sam čekala četiri godine

Srpska atletičarka Ivana Vuleta, koja je osvojila zlatnu medalju u skoku u dalj na Evropskom prvenstvu u Minhenu, a po završetku takmičenja rekla je da je uživala u atmosferi na Olimpijskom stadionu u Minhenu i da joj je to bila inspiracija za dobar rezultat. „Po ono što sam došla, ja sam to i ispunila.

Ovo je nešto što sam čekala četiri godine. Stvarno sam uživala atmosfera je bila fantastična. Sve vreme sam gledala u publiku i nisam mogla da se načudim kako to izgleda pred punim stadionom. Želela sam da to iskoristim“, izjavila je srpska atletičarka. Ona je dodala da je u Minhenu skakala najbolje u karijeri na jednom takmičenju. „Nasuprot nastupu u Judžinu, gde sam pokušala drugačijim pristupom da dođem do medalje. Ovog puta sam se vratila izvornoj sebi, načinu