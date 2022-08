Bravo ivana, bravo carice! Vuleta se okitila zlatom, nebeskim skokom do evropskog trona

IVANA Vuleta ispisala je nove sjajne stranice srpske atletike. U finalu Evropskog prvenstva u Minhenu osvojila je zlatnu medalju, ona je uzela sedmo zlatno odličje izjednačivši se sa Oliverom Nikolić.

FOTO: EPA Srpskinja je neverovatan rezultat upisala već u prvoj seriji, sa 7.06 metara, zabeležila je najbolji skok sezone, a do kraja niko nije uspeo da je nadmaši. Mlada Milica Gardašević nije uspela da dođe do šampionskog postolja, ona je završila na sedmoj poziciji uz rezultat 6.52. FOTO: Printskrin Ovako je rezultat naših takmičarki tekao po serijama: - Dvadesettrogodišnja Gardašević je u poslednjoj seriji upisala novi prestup, malo je nedostajalo da dođe do