Nevreme se sručilo na Srbiju: Oluja napravila probleme sa snabdevanjem strujom, vetar čupao drveće, grad veličine oraha

Jako nevrene praćeno grmljavinom, vetrom, kišom i gradom pogodilo je Srbiju.

Najteže je bilo na severu zemlje, počevši od Bečeja, pa do Vrbasa i Crvenke gde je vetar čupao drveće, pa su tako stradala i putnička vozila. Zbog nevremena u pojedinim delovima zemlje bilo je otežano snadbevanje strujom. Zbog obimne kiše došlo je do izlivanja vode u Novom Pazaru i Čačku. U selima u okolini Čačka pao je grad veličine oraha i naneo manju materijalnu štetu, a grada je bilo i u Prijepolju.