Spremni smo da pomognemo! Bilčik: Crnoj Gori potrebna istinski proevropska Vlada

Crnoj Gori je potrebna istinski proevropska Vlada, koja će dati prioritet strateškim EU reformama u odnosu na uske političke interese, rekao je predsedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom, Vladimir Bilčik, prenose Vijesti.

Skupština Crne Gore glasovima 50 poslanika izglasala je nepoverenje Vladi Dritana Abazovića. After last night’s vote of no-confidence Montenegro needs a genuinely pro-🇪🇺 government that can prioritize strategic EU reforms over narrow political interests. Montenegro can join the EU when it manages successfully some hard domestic political tasks. We stand ready to help🇪🇺🇲🇪 — Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) August 20, 2022 Bilčik je rekao da Crna Gora može da