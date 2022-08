Fjuri hoće borbu za apsolutnog prvaka planete: Platite mi da prebijem Ukrajinca, uradite sve da dođe do borbe!

Ukrajinski bokser Aleksander Usik odbranio je titule prvaka sveta u teškoj kategoriji u verzijama WBA, IBF i WBO.

On je u subotu u Džedi, Saudijska Arabija, posle dvanaest rundi podeljenom odlukom sudija u revanšu porazio Britanca Entonija Džošuu. ‼️ Tyson Fury declares that he is willing to come back and fight Oleksandr Usyk in an undisputed heavyweight showdown… [🎥 @Tyson_Fury] pic.twitter.com/zTZpsxFENf — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 21, 2022 On je nakon meča prozvao ili pozvao Tajsona Fjurija za borbu u kojoj bi objedinili titule, a Kralj cigana je to prihvatio,