Prijatelj otkrio detalje pogibije darje dugine: "Automobil se odmah zapalio, potpuno ga je zahvatio plamen"

DIREKTOR pokreta "Ruski horizont" Andrej Krasnov, koji je poznavao Darju Duginu, ćerku filozofa Aleksandra Dugina koja, koja je stradala u Podmoskovlju, rekao je da je bio sa njom na festivalu "Tradicije" nekoliko sati pre tragedije.

Printskrin - Da, veoma težak događaj, lično sam poznavao Darju. Daša je došla na veliku diskusiju, jer je "Tradicija" festival, ali još uvek ne u klasičnom obliku. To je rasprava o aktuelnim trendovima u kulturnim, muzičkim, kinematografskim i književnim tokovima. Bio sam tamo sa njom - rekao je Krasnov za "TASS". Prema njegovim rečima, do eksplozije je došlo kada je Darja skrenula na autoput. - Došlo je do eksplozije, automobil se odmah zapalio, potpuno ga je