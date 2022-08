Brnabić: Hrvatska zvanično preti da će blokirati put Srbije ka EU

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć da hrvatsko rukovodstvo zvanično preti da će blokirati evropski put Srbije, posle izjave predsednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da će Zagreb koristiti pregovore Srbije za pristupanje EU da bi poslao poruku da neće tolerisati poteze poput optužnice za Petrovačku cestu koju je podigla Srbija.

„Jedna članica EU se usuđuje da javno kaže da ukoliko tražite pravdu za ubistvo srpske dece, jer četvoro je tamo pobijeno, starosti od šest do 13 godina, da zbog toga ne možete da budete deo EU. To je vladavina prava? To su evropske vrednosti? I nije vas sramota da to kažete otvoreno“, navela je premijerka Brnabić na Tviteru. Brnabić je, komentarišući poziv Jandrokovića svima u Srbiji da se, kako je naveo, "pogledaju u ogledalo“, rekla da je Srbija shvatila da mora