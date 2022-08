Trener Makabija: "Ne opterećuje me stadion"

Trener Makabija Barak Bahar je pred revanš meč protiv Crvene zvezde istakao da će njegov tim pokušati da održi prednost iz prvog duela i da se ne plaši previše onoga što ga čeka sa tribina.

Kako je i najavljeno, Francdi Pjero će nastupiti u meču sa Crvenom zvezdom. To je potvrdio i trener Bahar. "Trebalo bi da trenira i ne vidim razlog zašto ne bi igrao", rekao je on. Kakav je plan Makabija? "Došli smo da igramo našu igru. Da kontrolišemo, da pritiskamo, da budemo Makabi iz Haife. Moramo da znamo kako da reagujemo na situacije na terenu. Rizikovali smo kad smo bili u zaostatku kod kuće i uspeli smo da preokrenemo rezultat. Biće to jedna izbalansirana