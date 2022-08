Još jedan tmuran i svež avgustovski dan

I drugog dana ove nedelje temperature su ispod proseka za ovo doba godine - živa u termometru neće preći 27. podeok.

Očekuje nas umereno do potpuno oblačan i svež utorak, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar će biti slab severni. Najniža temperatura iznosiće od 15 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 23 stepena do 27 stepeni. Moguća je lokalna pojava grmljavine sa količinom padavina većom od 10 litara po metru kvadratnom za tri sata. Slično vreme biće i sutra, a od četvrtka se očekuju temperature preko 30 stepeni.