Planska isključenja struje na teritoriji Šapca i Loznice

Na teritoriji grada šapca, bez električne energije od 9 do 12 časova, biće ulica Pasterova u Pocerskom Pričinoviću.

Selo Jazovik u opštini Bogatić, biće isključeno od 8,30 do 14,30 časova, a delovi sela Vladimirci, Ćosići i Avramovići u opštini Vladimirci, u periodu od 9 do 16 časova. Zbog planiranih radova, struju neće imati i potrošači u Donjoj Borini i Brasini, od sedam do 14 časova. Dok će sela Zminjak, Skrađani i Proleterska ulica u Petlovači, bez električne energije ostati od osam do 13 časova.