Laslo Đere spasao tri meč lopte i plasirao se u osminu finala turnira u Vinston-Selemu

Srpski teniser Laslo Ðere plasirao se u osminu finala turnira u američkom Vinston-Salemu, pošto je savladao Portugalca Žoao Souzu sa 2:1 u setovima - 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Trenutno 89. igrač sveta odlično je servirao protiv tenisera koji je 30 pozicija bolje plasiran od njega, što se vidi i u tome da je na kraju imao 62 odsto uspešnosti kad je prvi servis u pitanju, a uz to je imao 14 as servisa. Njegov naredni rival biće Džejson Kubler iz Australije, koji je prethodno eliminisao Korejca Son-vo Kvona sa 7:5, 6:2. More winners 👇 L. Djere 🇷🇸 grabbed the W from J. Sousa 🇵🇹 4-6, 6-3, 7-6. @albertramos88 🇪🇸 defeated J. Millman 🇦🇺 6-4,