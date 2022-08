Stao voz pod Lamanšom, putnici satima čekali zamenski prevoz

Desetine ljudi ostalo je satima zarobljeno u tunelu pod Lamanšom, nakon što se najverovatnije pokvario voz koji saobraća od Kalea u Francuskoj do Fokstona u Velikoj Britaniji, prenosi BBC.

Pojavili su se snimci na kojima se mogu videti putnici "Evrotunel šatla", koji su evakuisani u deo za vanredne situacije, kako šetaju tunelom između Velike Britanije i Francuske. Oni su na kraju prebačeni u zamenski voz i odveženi na terminal Fokston u Kentu. @eurotunnel boarded at 1545, still not into England yet. Not what I expected! Broken down train, bus carriages not getting traction as the train is too light!! pic.twitter.com/GrWh2e9iip — Michael Harrison