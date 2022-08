(UŽIVO) Vučić: Ime mandatara saopštiću u narednih 48 sati, i Brnabić i Vučević biće deo nove vlade

Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić rekao je da će ime mandatara za sastav nove Vlade Srbije saopštiti u narednih 48 sati, što je, kako je rekao, u skladu sa Ustavom Srbije. "U skladu sa Ustavom Republike Srbije, saopštiću ime mandatara u roku od 48 sati.

Saopštiću to kao predsednik republike, jer to ne mogu da radim kao predsednik stranke. Ili petak poslepodne ili subota jutro saznaćete ime mandatara", rekao je on i dodao da ime mandatara već danas zna. On je rekao da će i Ana Brnabić i Miloš Vučević, koji su najavljeni kao kandidati SNS za poziciju premijera, biti deo nove vlade. "Mogu da vam kažem da će i Brnabić i Vučević biti deo nove vlade - na kojoj funkciji jedno, na kojoj drugo to ćete moći da zaključite na